Routine beauté antistress pour une peau en santé

Régénérer la santé de la peau avec le sérum Minéral 89 Probiotic Fractions

Lorsque sa peau est stressée et fatiguée, Carla fait plutôt appel aux bienfaits d’un autre soin qui lui convient parfaitement: le nouveau sérum Minéral 89 Probiotic Fractions. Lancé cette année, ce produit innovant cible les peaux stressées par les agressions extérieures. De fait, la pollution, l’exposition aux rayons UVA et à la fumée de cigarette, les fluctuations hormonales, les changements de température, le manque de sommeil ou encore une mauvaise alimentation affaiblissent les défenses naturelles de la peau et déséquilibrent le microbiome cutané. Résultat: des boutons et des ridules apparaissent, tandis que la peau paraît terne, sèche et plus sensible.

Pour contrer ces problèmes, les Laboratoires Vichy ont développé un nouveau complexe d’ingrédients actifs, après plus de 25 ans de recherches, 10 publications scientifiques et 6 brevets. Il s’agit des fractions de probiotiques, cultivés dans l’eau volcanique de Vichy, riche en 15 minéraux rares. Déjà connus en tant que compléments alimentaires, les probiotiques – des micro-organismes vivants – s’invitent aujourd’hui dans le sérum Minéral 89 Probiotic Fractions pour nourrir l’épiderme et favoriser un microbiome sain et équilibré. Sa formule – qui contient aussi 4 % de niacinamide, un principe actif aux propriétés apaisantes et anti-inflammatoires, et de la vitamine E antioxydante – renforce les défenses naturelles de la peau et répare la barrière cutanée pour régénérer visiblement les signes de santé de l’épiderme. Après quatre semaines d’utilisation de ce soin sous contrôle dermatologique, on a noté une amélioration de 45 % de l’éclat du teint, de 41 % de l’élasticité de la peau et une réduction de 23 % des ridules.

«Après avoir appliqué ce sérum, mon visage est beaucoup plus rayonnant, s’enthousiasme Carla. Même mon entourage me l’a fait remarquer! C’est un véritable coup de cœur pour moi, car j’ai pu constater des résultats instantanés!»