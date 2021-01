«Entre les shampooings (ou les rendez-vous pour une coupe en pleine pandémie!), quand mes pointes crient à l’aide, je me tourne vers ce petit élixir pour leur donner un peu de pimpant. J’aime bien l’appliquer avant de me coucher et le laisser pénétrer pendant la nuit. Le lendemain matin, mes cheveux sont brillants et d’apparence plus saine. Et puisque ma peau tend à devenir écaillée comme celle d’un lézard à cause du froid, j’aime aussi l’utiliser pour apaiser la peau de mes jambes et de mes bras.»

Véronique Alarie, Rédactrice en chef adjointe