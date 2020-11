À Noël, on pense achat local et écologique! Les Pétards, une entreprise québécoise, propose ce trio capillaire comprenant un shampooing solide, un revitalisant et un shampoing sec qui conviennent à toutes les crinières, même les plus sensibles. Tous les produits sont entièrement fabriqués à la main, les emballages sont recyclés et recyclables, et les prix sont tout doux. Pourquoi hésiter?

Trio Capillaire disponible sur le site web Les Pétards, au prix de 55 $.