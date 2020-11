Noël 2020: les meilleurs coffrets soins de la peau

Voilà le coffret rêvé pour les amoureux de beauté verte. The Detox Market, le détaillant spécialiste de la clean beauty, lance son ensemble-cadeau The Best of Green Beauty juste à temps pour les fêtes! On y retrouve des classiques de la beauté verte (GoopGlow, 100% pure, etc.) tout en faisant de belles découvertes.

Le coffret The Best of Green Beauty, de The Detox Market sera offert le 16 novembre sur le site de la marque au prix de 199 $.