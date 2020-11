On se laisse envoûter par le parfum Tiffany and Love! À la fois florale et boisée, la fragrance s’ouvre sur des notes pétillantes de tête de basilic bleu et de pamplemousse, avant de plonger dans un accord de néroli et séquoia bleu et de terminer sur une toile de vétiver et de cèdre. En plus d’un flacon de 90 ml de ce jus précieux, le coffret comprend une lotion pour le corps parfumée et une eau de parfum miniature à emporter partout avec soi!

L’ensemble eau de parfum Tiffany and Love est offert sur le site de La Baie au prix de 175 $.