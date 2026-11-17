Parmi tous les cadeaux qui s’offrent à nous à l’approche des Fêtes, les plus excitants sont peut-être ceux qu’on a créés spécialement pour la saison, en édition limitée. Du maquillage éblouissant présenté dans de précieux écrins de collection qu’on voudra exposer à l’année aux parfums festifs qui nous plongent dans l’ambiance des réjouissances, voici les plus beaux cadeaux beauté en édition limitée des Fêtes 2026.
La Crème Main de Chanel
Difficile d’imaginer une façon plus fabuleuse de dire adieu aux mains sèches sous nos gants cet hiver qu’avec La Crème Main de Chanel. Cette année, l’iconique soin en forme d’œuf qui nous fait tant craquer se glisse dans une pochette blanc neige ornée de détails dorés.
Prix : 124 $
Palette Couture de Dior
Certaines palettes de maquillage font tellement rêver qu’on ose à peine y toucher. Cela dit, impossible de résister à l’envie de parer nos yeux, nos lèvres et nos joues des nuances scintillantes de cette palette Couture de Dior pour nos partys des Fêtes. Et que dire de l’adorable médaillon doré qui orne son boîtier?
Prix : 210 $
Papillote-surprise Festive Night Out de Holt Renfrew
Quel bonheur d’ouvrir une papillote-surprise des Fêtes! Ce superbe modèle de la collection capsule festive Hotel Holts de Holt Renfrew regorge d’essentiels beauté, dont le rouge à lèvres de Tom Ford en teinte Scarlet Rouge, le mascara Lash Clash de YSL Beauty, et bien plus encore.
Prix : 45 $
Le Sérum de Clé de Peau Beauté
La scintillante collection des Fêtes Courage to Wish de Clé de Peau Beauté nous invite à rêver grand. Habillée des motifs poétiques de l’illustratrice japonaise Yukiko Noritake, cette édition exclusive du sérum emblématique de la marque promet de voler la vedette sur notre tablette de soins.
Prix : 410 $
Lip Cristal de Chantecaille
L’étincelante collection Bijoux d’Or de Chantecaille regorge de petits trésors inspirés des pierres précieuses, comme ce rouge à lèvres pailleté Lip Cristal. On porte la teinte framboise Aventurine, illustrée ci-dessus, pour nos soirées festives, et la nuance rose Rose Quartz pour nos réceptions de jour.
Prix : 75 $
Bombe pour le bain Gingerbread Sparkle de Lush
Pour s’offrir un doux moment de détente au milieu du tourbillon des Fêtes, on plonge cette bombe pour le bain en forme de bonhomme en pain d’épices de Lush dans la baignoire et on laisse la magie opérer. En plus de prendre la forme de cette gourmandise de saison, elle en a aussi le parfum.
Prix : 9 $
Poudre Météorites x Kévin Germanier de Guerlain
On en prend plein la vue avec cette poudre Météorites Guerlain x Kévin Germanier au boîtier couvert de brillants. Reconnu pour ses créations excentriques et son utilisation explosive de la couleur, le designer suisse s’est associé à la marque de beauté pour créer l’objet de collection maquillage par excellence, qui fait aussi office de décoration de Noël haute couture.
Prix : 105 $
Brume puissante en Peppermint Mocha de Touchland
Si vous avez un antiseptique hydratant pour les mains Brume puissante de Touchland dans chaque sac et chaque poche, vous adorerez cette nouvelle fragrance gourmande de moka à la menthe poivrée. Un conseil? Faites vite vos provisions avant qu’elle disparaisse pour de bon!
Prix : 17 $
Huile scintillante pour le corps Gentle Fluidity Gold de Maison Francis Kurkdjian
Aucune mise en beauté des Fêtes n’est complète sans une touche de brillant sur le corps. La toute nouvelle huile scintillante Gentle Fluidity Gold de Maison Francis Kurkdjian fait briller la peau comme nulle autre, tout en l’enveloppant des notes ambrées et vanillées du parfum de la marque qu’on aime tant.
Prix : 280 $
Masque pieds nourrissant et réparateur de Sephora Collection
Entre les masques pour le visage et les cheveux, les patchs pour le contour des yeux et ceux contre les boutons, on n’oublie pas nos pieds! On enfile ce masque pieds nourrissant et réparateur de Sephora Collection pour hydrater, adoucir et lisser la peau en seulement 20 minutes.
Prix : 7 $
Eau de parfum Donna Born in Roma Rendez-Vous Ruby de Valentino
La nouvelle eau de parfum Donna Born in Roma Rendez-Vous Ruby de Valentino est un incontournable pour les collectionneuses de parfums. Avec ses notes de fraise juteuse, d’absolu de jasmin et d’infusion de vanille bourbon de Madagascar aux accents grillés, elle promet de devenir notre fragrance réconfortante de prédilection pour toute la saison.
Prix : 195 $ les 50 ml
Masque pour les lèvres The Kissu en teinte Maple de Tatcha
Le masque pour les lèvres chouchou The Kissu de Tatcha se décline pour un temps limité dans une teinte rouge lustrée inspirée de la couleur profonde des feuilles d’érable japonais, avec un adorable emballage assorti. On applique ce soin repulpant au besoin pour garder les lèvres sèches et gercées à distance.
Prix : 39 $