La nouvelle eau de parfum Donna Born in Roma Rendez-Vous Ruby de Valentino est un incontournable pour les collectionneuses de parfums. Avec ses notes de fraise juteuse, d’absolu de jasmin et d’infusion de vanille bourbon de Madagascar aux accents grillés, elle promet de devenir notre fragrance réconfortante de prédilection pour toute la saison.

Prix : 195 $ les 50 ml