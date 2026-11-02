On prend plaisir à les placer sous le sapin pour gâter nos êtres chers, mais il est difficile de résister à la tentation de se procurer quelques-uns des magnifiques coffrets des fêtes de nos marques beauté préférées pour nous aussi. Chaque année, ils nous permettent de renflouer notre routine de soins de la peau, pour le corps, de maquillage ou pour les cheveux, de faire de nouvelles découvertes ou encore, d’enrichir nos réserves de formats mini en vue de notre prochain voyage.

Collaborations spéciales, nuances ou parfums exclusifs et coffrets uniques : les ensembles-cadeaux beauté de 2026 ont tout pour épater. Et le moment est enfin venu de les découvrir!