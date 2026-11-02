On prend plaisir à les placer sous le sapin pour gâter nos êtres chers, mais il est difficile de résister à la tentation de se procurer quelques-uns des magnifiques coffrets des fêtes de nos marques beauté préférées pour nous aussi. Chaque année, ils nous permettent de renflouer notre routine de soins de la peau, pour le corps, de maquillage ou pour les cheveux, de faire de nouvelles découvertes ou encore, d’enrichir nos réserves de formats mini en vue de notre prochain voyage.
Collaborations spéciales, nuances ou parfums exclusifs et coffrets uniques : les ensembles-cadeaux beauté de 2026 ont tout pour épater. Et le moment est enfin venu de les découvrir!
Coffret collection élégance, Watier
Cette collection aux allures exquises comprend une palette d’ombres à paupières soyeuses, un fard à joues et lèvres modulable, un rouge à lèvres satiné et un fard à paupières en bâton éclatant, pour en faire le parfait présent.
Prix : 145 $
Ensemble Mini guimauves, Summer Fridays
Ces formats voyage de trois essentiels Summer Fridays parfumés à la guimauve, soient un baume à lèvres, une crème pour le corps et une brume parfumée, feront sourire à coup sûr celle qui aura la chance de les trouver sous le sapin.
Prix : 48 $
Ensemble Rituel du bain d’huile, Fable & Mane
Ce duo d’huiles capillaires est idéal pour s’offrir un moment de détente tout en rendant nos mèches plus lustrées et soyeuses. On applique l’huile HoliRoots en massant notre cuir chevelu pour favoriser la santé de notre crinière et puis on utilise l’Huile coiffante brillance sur cheveux propres pour les adoucir et limiter les frisottis.
Prix : 70 $
L'ensemble hivernal 2026, Merit x Erdem
Cette collaboration allie le côté romantique d’Erdem aux produits emblématiques de Merit, dont deux offerts en de toutes nouvelles nuances pour l’occasion. À découvrir : un mini fard à joues en baume, une ombre à paupières en crème, un mini mascara à tubes et un illuminateur en bâton.
Prix : 94 $
Ensemble cadeau de mini de soins pour la peau coréens + teinte pour les lèvres JuicePop Box, LANEIGE
Coup de cœur pour ce coffret signé Laneige, qui réunit un lip tint, une lotion tonique et une crème ultra-hydratante.
Prix : 53 $ (valeur de 77,50$)
Rituel fermeté & hydratation, Jouviance x Lambert
Cette année, Jouviance s’allie avec la marque de sacs en cuir végane Lambert dans le cadre d’une collaboration 100% québécoise. Le résultat? Une routine complète de soins de la peau axée sur la fermeté et l’hydratation, présentée dans une trousse sublime en velours créée exclusivement pour l’occasion.
Prix : 119 $
Coffret des Fêtes RD Cosmetic
À offrir (ou à s’offrir !) : le Coffret des Fêtes RD Cosmetic comprend le Gel Régénérant Anti-Âge DERMA COLLAGEN et le Gel Fermeté DERMA ELASTIN, le combo parfait pour des résultats durables !
Prix : 208 $ les 60 ml