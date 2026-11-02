Rien, absolument rien, n’allume autant les passionnées de beauté que l’incontournable événement Les Économies Sephora. Cet automne, les soldes battent leur plein du 30 octobre au 9 novembre 2026, offrant aux clientes et clients canadiens un accès privilégié à des rabais sur l’ensemble de la sélection du détaillant. Des exclusivités maquillage aux soins pour la peau les plus prisés, en passant par les coffrets capillaires et parfums tout indiqués pour les fêtes, utilisez le code promo « ALLONSALE » en ligne ou en magasin pour faire le plein d’économies.
Petit rappel du fonctionnement des rabais selon votre statut de membre :
Membres Rouge : 20 % de rabais du 30 octobre au 9 novembre
Membres VIB : 15 % de rabais du 3 novembre au 9 novembre
Membres Insider : 10 % de rabais du 3 novembre au 9 novembre
Tous les membres Beauty Insider : 30 % de rabais sur la collection Sephora Collection pendant toute la durée de la promotion, en boutique et en ligne.
Vous ne faites pas encore partie du programme Beauty Insider? L’inscription ne prend que quelques secondes sur Sephora.ca/BeautyInsider.
Place au plaisir! Prenez une longueur d’avance sur vos cadeaux des fêtes (ou gâtez-vous sans complexe) grâce aux plus beaux lancements qui ont fait chavirer notre cœur cette saison — de Dieux à Rhode, en passant par Marc Jacobs Beauty.
Palette visage Ambient Lighting Edit Unlocked, Hourglass
La palette culte pour le teint Ambient Lighting de Hourglass s’offre une métamorphose festive des plus glamour. Orné d’adorables breloques imaginées par la créatrice française Lauren Rubinski, chaque boîtier doré renferme cinq nouvelles teintes lumineuses de bronzeur, de fard à joues et de poudre de finition.
Prix : 140 $
Trio Sugarmint, Rhode
Parfait pour braver l’hiver, ce trio Sugarmint réunit le meilleur des soins viraux de la marque Rhode : une version voyage de la brume Glazing Mist, les timbres pour les yeux Peptide Eye Prep ainsi que le soin repulpant pour les lèvres Peptide Lip Boost dans la nuance « Sweet Mint ».
Prix : 84 $
Coffret de vernis gel longue tenue pour les fêtes Xtrem Flash™, Manucurist
À quelques semaines du coup d’envoi de la saison des partys, une manucure festive est de mise. Ce coffret de vernis gel en édition limitée signé Manucurist tombe à point nommé avec des teintes de saison comme le bordeaux « Amour », sans oublier tous les outils essentiels pour assurer une tenue irréprochable.
Prix : 135 $
Fard à joues en bâton crème Joystick, Marc Jacobs Beauty
Appliquer du blush n’aura jamais été aussi amusant. La preuve avec ce bâton crème Joystick aux accents flower power, offert en 10 teintes modulables conçues pour sublimer toutes les carnations. Notre coup de foudre? Le rose thé nude « 111 Self Centred ».
Prix : 48 $
Ensemble de superposition Cozy, Phlur
Phlur veille sur nos rituels olfactifs de l’hiver avec cet ensemble tout confort conçu pour le layering. Amusez-vous à mélanger et superposer les brumes pour le corps et les cheveux Heavy Cream, Vanilla Skin et Cashmere Skin afin de composer votre nouvelle fragrance signature.
Prix : 96 $
Coffret trio Gloss Absolu, Kérastase
Pour 2027, on manifeste d’emblée des centaines de good hair days, et ce trio Gloss Absolu de Kérastase s’avère notre meilleur allié. Le shampoing, le revitalisant et les gouttes d’huile (offerts en grand format!) contenus dans ce coffret vous aideront à obtenir une chevelure plus lustrée que jamais.
Prix : 145 $
Palette maquillage pour les yeux LIGHTWORK VIII Freedom, Danessa Myricks Beauty
La nouvelle palette Lightwork VIII de Danessa Myricks s’impose comme le joyau de la saison. Elle réunit 18 teintes somptueuses déclinées en sept finis à couper le souffle (du métallique effet feuille d’or au multichrome marbré) pour illuminer le regard d’un éclat incomparable.
Prix : 178 $
Coffret fermeté, régénération et éclat Instant Ange, Dieux
Que ce soit pour gâter une amie mordue de beauté ou pour renflouer votre propre pharmacie, cet ensemble signé Dieux est un véritable indispensable. Il comprend deux formats de l’hydratant culte Instant Angel : un flacon pour la maison et un autre taillé sur mesure pour la valise.
Prix : 68 $
Ensemble duo lèvres et taille-crayon Lipz Like RiRi, Fenty Beauty
Laissez le soin à Fenty Beauty de signer une trousse pour les lèvres qui flatte absolument tout le monde. Du fini chatoyant du bâton brillant Gloss Bomb Stix au tracé précis du crayon Trace’d Out en mauve rosé (accompagné d’un taille-crayon pratique!), ces nuances griffées « RiRi » sont une pure merveille universelle.
Prix : 36 $
Ensemble de 8 pinceaux pour le teint et les yeux PRO, Sephora Collection
La période des fêtes est le moment tout indiqué pour renouveler nos accessoires de maquillage. Confectionné à partir de fibres synthétiques véganes d’une douceur infinie, cet ensemble complet de huit pinceaux Pro pour le visage et les yeux signé Sephora Collection a tout pour plaire. Mention spéciale à son étui-pochette, ultra chic!
Prix : 129 $