Rien, absolument rien, n’allume autant les passionnées de beauté que l’incontournable événement Les Économies Sephora. Cet automne, les soldes battent leur plein du 30 octobre au 9 novembre 2026, offrant aux clientes et clients canadiens un accès privilégié à des rabais sur l’ensemble de la sélection du détaillant. Des exclusivités maquillage aux soins pour la peau les plus prisés, en passant par les coffrets capillaires et parfums tout indiqués pour les fêtes, utilisez le code promo « ALLONSALE » en ligne ou en magasin pour faire le plein d’économies.

Petit rappel du fonctionnement des rabais selon votre statut de membre :

Membres Rouge : 20 % de rabais du 30 octobre au 9 novembre

Membres VIB : 15 % de rabais du 3 novembre au 9 novembre

Membres Insider : 10 % de rabais du 3 novembre au 9 novembre



Tous les membres Beauty Insider : 30 % de rabais sur la collection Sephora Collection pendant toute la durée de la promotion, en boutique et en ligne.

Vous ne faites pas encore partie du programme Beauty Insider? L’inscription ne prend que quelques secondes sur Sephora.ca/BeautyInsider.

Place au plaisir! Prenez une longueur d’avance sur vos cadeaux des fêtes (ou gâtez-vous sans complexe) grâce aux plus beaux lancements qui ont fait chavirer notre cœur cette saison — de Dieux à Rhode, en passant par Marc Jacobs Beauty.