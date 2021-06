Été 2021: 7 crèmes solaires minérales à emporter à la plage

Cet écran solaire naturel pour le visage à utiliser au quotidien ne contient aucun ingrédient nocif pour la santé. Au contraire, il est formulé avec des antioxydants, comme l’huile de cynorhodon riche en vitamine C, et du beurre de karité aux bienfaits hydratants, qui prennent soin de notre épiderme. En plus, sa texture légère et hypoallergénique ne bouche pas les pores et son fini mat est parfaitement adapté aux peaux à tendance grasse.

Prix: 48 $