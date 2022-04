POUR LA MÈRE ULTRACHIC

Ce que les mères stylées et adeptes de la mode n’ont jamais en trop? Des rouges à lèvres, bien évidemment. On aide la nôtre à enrichir sa collection en lui faisant cadeau d’un nouveau rouge à lèvres Lip Power, d’Armani Beauté. Proposé en 15 couleurs luxueuses – qui passent des nuances neutres aux rouges audacieux –, ce rouge à lèvres satiné longue tenue remplit sa promesse, car ses pigments tiennent jusqu’à huit heures d’affilée. De plus, les huiles enrichissantes de sa formule lui confèrent une texture légère et confortable. Ainsi, notre maman sera armée de confiance, peu importe où la mènera sa journée.

Prix: 50 $

Et parce qu’elle aura besoin d’un moyen chic pour transporter son rouge à lèvres favori, on lui offre aussi un sac La Prima en cuir palmellato, de Giorgio Armani. Il est fait en Italie, et ses lignes douces et arrondies rehausseront tous les looks de Maman. De plus, l’intérieur est doté de trois petites poches: une qui renferme un miroir en métal, un porte-cartes et un compartiment spécial pour le rouge à lèvres. Le sac est également muni d’une bandoulière réglable qui permet de le porter à l’épaule ou croisé, selon ce qu’on préfère.

Prix: 2 395 $

