Chose certaine, la blonde et expressive rédactrice en chef adjointe, qui est aussi autrice, a de la suite dans les idées. Surtout, elle n’hésite jamais à faire rayonner celles qui bousculent les conventions. Sa muse beauté du moment? «Shina Nova! J’adore sa mine radieuse et la façon dont elle applique son blush. Son contenu sur TikTok et Instagram est super intéressant et informatif. D’ailleurs, elle utilise le maquillage pour recréer des tatouages issus de sa culture inuite. Elle est géniale!» Cet automne, Elisabeth, fan de fards à joues en crème et de la marque Bioderma («Un must pour ma peau sensible!»), compte aiguiser son œil de chat classique, et même revisiter complètement la manière dont elle le dessine. «D’abord, parce que ce qui est coloré et funky est davantage à la mode et, ensuite, parce que le contour de mes yeux vieillit et que je souhaite trouver des façons de sublimer mon regard sans mettre l’accent sur mes nouvelles ridules.» Même son de cloche pour son teint, qu’elle désire plus velouté et lumineux, moins mat et artificiellement basané. On aime sa philosophie: être en phase avec son époque et adapter ses techniques de maquillage pour mieux mettre en valeur sa «peau et [ses] traits, qui changent avec le temps».