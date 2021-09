La pétillante pro des petits pots, qui arbore fièrement les soap brows, a une vision bien claire du rituel qu’elle souhaite adopter juste à temps pour l’équinoxe. «J’ai toujours préféré la poudre bronzante au blush, parce que le sous-ton de ma peau est plutôt rosé, et j’évite de l’accentuer. Or, j’ai découvert que si je choisis la bonne nuance d’un fard à joues lumineux et que je la pose à des endroits précis, ça fait toute la différence. Je l’applique de mes pommettes à mes tempes et sur le bout de mon nez; un geste qui va étirer mon glow estival, malgré l’automne qui s’installe. Côté cheveux, j’aimerais oser une tête platine – je ne l’ai jamais fait! – ou réchauffer mon balayage par des tons de miel doré aux reflets légèrement cuivrés.» Autrement, quels sont les conseils de Théo pour les journées fraîches, le vent de renouveau et la rentrée en «présentiel» qui s’annoncent? «La routine matinale risque d’être chamboulée avec le retour au bureau. J’adore les produits multi-usages et je mise sur les pigments liquides qui s’utilisent à la fois sur les lèvres et les joues, comme celui de Freck. J’en tapote même sur mes paupières pour me faire un maquillage léger en deux temps, trois mouvements.» Enfin, pour faire le plein d’inspiration au début de l’automne, on s’assure de suivre au radar la maquilleuse Marika D’Auteuil. «Sa créativité m’impressionne et me captive. Je passerais des heures à regarder les œuvres qu’elle crée sur ses modèles!» Allez, on sort à notre tour nos pinceaux du placard pour afficher un minois radieux en quelques minutes!