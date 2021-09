Après avoir été fidèle à la marque Bobbi Brown durant des années – un peu beaucoup pour les nuances de la gamme et l’effet naturel qu’elles procurent –, la femme de tête qui signe avec brio l’édito d’ELLE Québec chaque mois s’est tout récemment tournée vers Jones Road. Cette marque (fondée par Bobbi Brown, ancienne proprio de la marque éponyme) a vu juste et a séduit Sophie, qui affectionne les «no make-up looks». C’est que l’éditrice, qui dit être une maniaque des soins de la peau et qui ne sort jamais sans le fameux Strobe Cream, de M•A•C Cosmetics, ne jure que par «la brillance et la lumière»! Deux effets très recherchés quand vient le temps de mettre en valeur notre carnation et nos plus beaux atouts. Entre deux réunions, Sophie se promet cet automne d’explorer les soins probiotiques et la manucure deux tons, car, selon elle, «les ongles colorés remplacent très bien un accessoire mode». Elle en profitera aussi pour regarder des vidéos de «Keon Saghari [@neonkeon], de Sarah Haywood [@sarah_haywood] et de toutes les filles qui ont des looks de feu et qui font des chorégraphies en patins à roulettes sur une musique incroyable avec, en toile de fond, le coucher de soleil californien. C’est ludique, ça fait rêver et ça met un baume sur la haine qu’on lit sur les réseaux sociaux.» On fait confiance à son sens aiguisé du beau et on s’inspire sans gêne de ses bons coups beauté pour l’automne!