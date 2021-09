Quand on a demandé à la rédactrice en chef d’ELLE Québec et d’ELLE Canada ce qu’elle avait envie d’explorer cet automne, elle a répondu tout de go qu’elle voulait se «la jouer “nouveau maquillage coloré minimaliste”», en privilégiant les coloris francs en aplat sur la paupière, ou les teintes pastel et fluos posées de façon géométrique et assorties d’un trait de ligneur liquide. «Je me suis récemment acheté le produit original de Freck, car je raffole des fausses taches de rousseur. Je dépose ce gel coloré sur le haut de mes pommettes et sur mon nez pour cacher mes cicatrices.» Ses désirs ne s’arrêtent pas là, car Joanie avait complètement délaissé les produits pour les lèvres pendant la pandémie. «Maintenant, j’ai envie de me laisser tenter par un Lip Blush, signé Ace Dingle, la créatrice de Studio Alkhemist. Je la trouve vraiment talentueuse et j’adore ce qu’elle a fait pour Sarah Babineau! J’en pince aussi pour les blushs rose bonbon. Cet automne, je vais oser les tons vibrants de rouge, d’orange et de mauve, que je balaierai sur mes pommettes, mes tempes et mes paupières, façon eighties.» Ses goûts pour une palette de nuances prononcées reflètent son admiration pour Katie Jane Hughes: «Elle m’apprend encore de nouvelles notions. D’ailleurs, une de mes astuces préférées, chipée à Katie Jane justement, est de dessiner mes sourcils avec un feutre foncé pour créer des poils un à un.» On gagnera, nous aussi, à se lancer le défi de passer un automne haut en couleur.