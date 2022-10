Bref, un outil pour mieux consommer!

Le Green Impact Index du Groupe Pierre Fabre est le tout premier outil de cotation de produits cosmétiques et de santé familiale sur le marché. Le seul outil servant à mesurer l’impact environnemental ET sociétal des produits.

Pour déterminer la note globale de chacun des produits Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray et René Furterer, cet outil procède à une analyse en 14 critères de l’emballage, de la formule, de la fabrication et du transport, qui permet d’obtenir une note environnementale. Ensuite, l’outil calcule la note sociétale, en analysant la certification Produit Bio, les programmes RSE et la provenance selon 6 critères. Puis, on octroie des points de bonification pour le commerce équitable, la certification Origine France Garantie et les produits végans.

Au final, on obtient une note globale basée sur 20 critères précis, que l’on ramène sur une classification de A à D. Les produits ayant obtenu un score de A et B sont donc considérés comme socio-éco-conçus. Quant à ceux ayant obtenu un score de C ou D, ils sont retravaillés pour augmenter leur score, discontinués, ou ne sont tout simplement jamais commercialisés.

D’ailleurs, la fiabilité du processus d’annotation a été approuvée par l’organisme indépendant AFNOR Certification, une société française de référence en matière de normes.