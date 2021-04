Avec leurs flacons flamboyants, leurs pschitts enchanteurs et leurs sillages accrocheurs, les parfums sont un peu comme les extravertis du monde de la beauté. En revanche, les huiles de parfum offrent une expérience plus subtile, voire intime, lorsqu’on les applique directement sur la peau ou à l’aide d’un applicateur à bille. Pour les amateurs de fragrances, il s’agit d’une autre façon d’apprécier leurs effluves. Mais pour ceux qui se sont détournés des parfums traditionnels, l’apparition des huiles sur le marché est l’occasion d’explorer un univers olfactif fascinant d’une manière inédite.

Ces dernières années, on a eu plus facilement accès aux huiles de parfum – elles sont maintenant vendues chez les grands détaillants de produits de beauté comme Sephora. On trouve dans les étalages les créations de marques établies, telles que Maison Louis Marie, By Rosie Jane et Malin+Goetz, et leur existence a aussi permis à de nouveaux acteurs d’émerger.

«Les huiles de parfum résultent de la combinaison d’une huile de support, comme celle de carthame ou de jojoba, et d’huiles de parfum, comme des huiles essentielles ou synthétiques ou encore un mélange des deux», dit Barbara Stegemann, la fondatrice de la marque canadienne de parfums végétaliens The 7 Virtues, qui a lancé une gamme d’huiles de parfum en février 2021. «L’huile de support, qui remplace l’alcool des fragrances traditionnelles, est une option moins desséchante pour la peau.»

Les huiles parfumées ont également une concentration en parfum plus élevée – jusqu’à 30 %! – que les fragrances à base d’alcool. «Cette différence n’est pas forcément synonyme de durabilité de l’odeur, mais certaines huiles naturelles comme la vanille, le bois de santal et le vétiver adhèrent mieux à la peau, car elles sont des fixateurs naturels, rappelle Mme Stegemann, ce qui explique aussi pourquoi elles sont plus souvent utilisées dans les huiles de parfum.»

Cette tendance peut paraître novatrice en Amérique du Nord, mais les huiles de parfum sont en fait les fragrances les plus anciennes à avoir été créées. «On dit que Tapputi, une parfumeuse qui vivait à Babylone, en Mésopotamie, avait trouvé le moyen de distiller l’essence de plantes et de fleurs pour en élaborer des effluves, en prenant soin de noter tout ce qu’elle concoctait», dit Dana El Masri, parfumeuse établie à Montréal et fondatrice de Jazmin Saraï. Cette experte affirme que les huiles de parfum étaient également populaires dans l’Égypte ancienne et qu’elles ont par la suite continué à être utilisées dans les cultures du monde entier, par les hommes et les femmes.

Aujourd’hui, l’intérêt croissant des consommateurs pour la beauté éthique, l’aromathérapie et le self-care a permis à ces élixirs de retrouver leurs lettres de noblesse. Ariel Gough et Edwina Govindsamy, les cofondatrices de Bailly, une entreprise située à Halifax, ont eu l’idée de lancer une gamme de parfums végétaliens et hypoallergéniques. Elles souhaitaient, entre autres, offrir une solution aux personnes sensibles aux parfums et ont découvert que l’alcool en était un des responsables et qu’il déclenchait souvent des maux de tête chez les nez sensibles. La marque utilise l’huile de noix de coco comme base, qui permet à l’odeur de durer au moins cinq heures, comparativement à trois ou quatre heures pour un parfum à base d’alcool.

Comme les parfums Bailly, de nombreuses entreprises d’huiles de parfum mettent l’accent sur le côté écolo de leurs créations, formulées sans ingrédients considérés comme nocifs pour l’environnement, tels que les phtalates, les parabènes, les sulfates et le formaldéhyde.

Barbara Stegemann estime que les huiles de parfum reflètent également la tendance du self-care, de l’amour de soi, car elles procurent les avantages de l’aromathérapie tout en étant hydratantes. La gamme d’huiles de parfum de The 7 Virtues, inspirée des fragrances les plus vendues de cette entreprise sociale, est fabriquée à base d’huile de jojoba biologique, et ses flacons sont munis d’un applicateur à bille en pierre précieuse. «L’aromathérapie invite à la méditation et nous aide à nous ancrer, à nous sentir enracinée dans le moment présent.»

Pas étonnant, alors, que les huiles de parfum soient en vogue. Elles sont pratiques – grâce à leur format compact, on peut les glisser dans notre sac à main ou notre carry-on –, faciles à agencer ou à moduler, et précises – une petite touche discrète suffit! Dans l’univers habituellement tape-à-l’œil de la parfumerie, la douce subtilité de ces huiles d’exception fait du bien.