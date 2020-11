Cette année, on fait une bonne action en achetant un des trois calendriers de l’Avent Body Shop, qui a annoncé un partenariat avec la Fondation Canadienne des Femmes. D’octobre à décembre, les profits des achats sont versés aux fonds Tireless Together, qui a pour but de lutter contre les violences et les inégalités basées sur le genre. Le petit plus? Chaque calendrier à un personnage principal avec une histoire à raconter.

Les calendriers de l’Avent sont disponibles uniquement sur The Body Shop, au prix de 69 $ pour le calendrier régulier, 99 $ pour le grand, et 169 $ pour le calendrier ultime.