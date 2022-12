COIFFURES

Couette parfaite

Si on est adepte de queues de cheval, le coiffeur de stars et propriétaire du salon Privé par David D’Amours nous donne quelques trucs pour réaliser une coiffure qui survivra à une soirée endiablée. «Pour éviter l’excès de frisottis, je préconise toujours de réaliser la coiffure sur des cheveux lavés la veille.» L’expert recommande de faire la queue de cheval en deux étapes: premièrement, on enduit les cheveux de sérum, et on réserve une partie des mèches à l’avant en formant un triangle — une des pointes est au milieu du crâne et les deux autres sont vis-à-vis des tempes — ensuite, on attache le reste de notre crinière à la hauteur désirée à l’aide d’un élastique à crochets, en créant une tension optimale. Deuxièmement, on trace une séparation nette dans les cheveux réservés et on noue le tout autour de la queue de cheval qu’on vient de réaliser, puis on enroule une mèche de celle-ci autour de la base pour dissimuler l’élastique. La touche finale? Un nuage de fixatif sur une petite brosse de finition qu’on utilise afin de dompter pour de bon les mèches rebelles, et un jet d’air chaud pour décupler la brillance de nos tifs!