Alana et Maddie Alper, d’Alper Oils

Cette entreprise de Montréal a été fondée par les sœurs Alana et Maddie Alper. Après des années à travailler dans le domaine de la beauté depuis des années, en tant que maquilleuse et coiffeuse, elles se sont inspirées de leur amour du self-care pour créer leur propre gamme d’huiles naturelles pour le corps, le bain et même la barbe. Des soins précieux à ajouter à notre routine beauté!

alperoils.com