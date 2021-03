Brume pour le visage

Les brumes pour le visage peuvent être utilisées à longueur d’année et conviennent à tous les types de peaux. Pendant les temps froids, elles permettent de soulager les peaux sèches et après une exposition au soleil, elles apaisent la peau. On les utilise au début de notre routine de soins pour favoriser leur absorption, ou à la fin de notre maquillage pour le fixer. On peut aussi utiliser les brumes pour le visage à tout moment de la journée pour vivifier l’épiderme, en plus de rafraîchir le maquillage.