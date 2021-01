Pour le Nouvel An chinois, Lush nous offre une baguette à bulles en forme de dragon, symbole de chance et de sagesse. En plus de teinter l’eau du bain d’un rouge piqué de paillettes dorées, elle embaume la salle de bain d’une odeur de jasmin et d’ylang-ylang. La poudre de fruit du dragon présente dans sa formule aide également à apaiser la peau sensible grâce aux antioxydants et à la vitamine C. La baguette s’utilise plusieurs fois!