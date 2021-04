S’hydrater et hydrater nos lèvres est plus que possible avec ces bouteilles d’eau en verre de BKR sur lesquelles on peut insérer un de leur baume à lèvres. Les deux sont offerts dans une sélection de teintes et couleurs qui sauront plaire à tout le monde! Aussi offerts séparément, les bouteilles se détaillent entre 35 $ et 75 $, et les baumes à lèvres à 28 $.