Quand Greg et Joe, les fondateurs de Youth to the People, ont imaginé la marque à ses débuts, il était primordial que celle-ci soit durable et respectueuse de la planète. Chaque décision qu’ils prennent va en ce sens, comme le choix du verre comme matériau pour ses flacons et l’élaboration de formules végétaliennes et non dommageables pour les océans. Le nettoyant Superfood, qui est offert en format rechargeable, nous permet d’en avoir plus en générant moins de déchets.

Nettoyant Superfood format recharge de 16 oz, de Youth to the People (85 $)