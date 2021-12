Tifs festifs

Pour le réveillon, on peut toujours compter sur un chignon haut ou sur une chevelure vaguée avec une raie sur le côté à la Veronica Lake, mais il existe toute une variété de coiffures élégantes et faciles à exécuter qu’on peut essayer. «Les tendances des années 1990 et 2000 sont d’actualité, affirme Kirsten Klontz, coiffeuse de célébrités et ambassadrice de la marque Hot Tools au Canada. J’ai récemment coiffé Lily-Rose Depp au Festival international du film de Toronto, et nous avons réalisé cette superbe coiffure haute à la fois élégante et ludique, que j’ai baptisée “cheveux bubble-bath”.»

Si on a envie d’un look plus épuré, tout en restant dans un esprit nostalgique, Morgan Tully, propriétaire du studio THIC, à Toronto, nous conseille de puiser notre inspiration directement des défilés. «Je me suis vraiment inspirée de ce que j’ai vu à la semaine de la mode à Paris. Il y avait beaucoup de coiffures hautes gominées et très élégantes, avec une raie au milieu», dit-elle. On pense, par exemple, au chignon haut bien serré qu’a arboré Bella Hadid à Cannes. «Cette coiffure, c’est le summum du glamour des années 1990!»