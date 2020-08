Un soin qui permet de combattre l’acné tout en atténuant les rides et les ridules? On dit oui, surtout qu’il est fait ici! La jeune entreprise montréalaise ÉTYMOLOGIE a agencé avec brio du bakuchiol (un extrait végétal dont les vertus sont comparables au rétinol, sans l’irritation parfois causée par ce dernier), de l’acide salicylique naturel (qui désincruste les pores et les resserre), de l’huile de cumin noir (anti-inflammatoire) et de l’huile de chanvre canadien (hydratante et apaisante) pour créer cet élixir nocturne. Qu’on l’applique directement sur la peau ou qu’on en incorpore quelques gouttes à notre hydratant préféré, les résultats sont bluffants!

Prix: 83 $