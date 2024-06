« Taches brunes », « taches pigmentaires », « taches solaires », « mélasma » ou même « taches de vieillesse », l’hyperpigmentation, c’est-à-dire un excès de mélanine dans la peau, porte plusieurs noms. Si certaines personnes y sont plus susceptibles à cause de leur génétique, c’est l’exposition aux rayons UV qui cause souvent son apparition. D’autres facteurs qui peuvent y contribuer? Les changements hormonaux comme une grossesse, dans lequel cas on parlera de « masque de grossesse » ou de « mélasma », ou encore, une blessure sur la peau comme une coupure ou un bouton d’acné qui provoquent de l’inflammation et ensuite, de « l’hyperpigmentation post-inflammatoire ». La bonne nouvelle : certains ingrédients de soins de la peau ont la capacité à éclaircir le teint, à affadir les taches et même à prévenir leur réapparition.

Comment réduire les taches pigmentaires?

Tout d’abord, si on n’a pas encore pris l’habitude de terminer notre routine de soins de la peau en appliquant une protection solaire (et ce, peu importe la météo ou le moment de l’année), on s’empresse d’en trouver une qu’on aura envie de porter au quotidien. Il s’agit de la meilleure façon de stopper la progression des taches existantes, mais aussi d’en prévenir la formation de nouvelles.

Ensuite, on incorpore les ingrédients suivants dans notre routine en choisissant un sérum, une crème ou un masque qui les met à profit :

Les rétinoïdes comme le rétinol, qui aident à booster le renouvellement cellulaire et à rendre le teint plus lumineux.

Les acides exfoliants, qui exfolient la couche superficielle de l’épiderme, permettant d’atténuer l’apparence des taches brunes et de révéler une peau plus éclatante.

La vitamine C, ingrédient antioxydant par excellence qui aide à limiter la production de mélanine par la peau, tout en éclaircissant l’épiderme.

La niacinamide (ou vitamine B3), qui aide à renforcer la barrière cutanée, à alléger les taches pigmentaires et à uniformiser le teint.

L’acide kojique, un ingrédient éclaircissant qui réduit aussi la production de mélanine dans la peau.

Les soins et traitements suivants ont été formulés exprès pour atténuer l’apparence de l’hyperpigmentation. Teint plus uniforme, nous voici!

Zoom sur 8 soins pour estomper les taches brunes !