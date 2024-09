Un teint éclatant



Qu’on aime les looks naturels ou plus audacieux, c’est le moment idéal pour faire le plein d’essentiels maquillage! Fond de teint, rouge à lèvres, crayon pour les yeux et mascara à petits prix? C’est oui! Et si on en profitait pour tester de nouveaux produits ou s’offrir enfin LE sérum teinté qu’on a repéré depuis des mois?