@ellequebec Pour souligner la fin d’une saison enflammée et le premier trophée de l’histoire du club, on a demandé à quelques joueuse des @rosesmtlfc ♬ original sound – ELLE Québec
Stéphanie Hill, #4: Brin d'Amour de Dina Cosmetics
Notes de tête: poivre rose, fleur d’oranger et poire
Notes de cœur: jasmin, café et lait d’amande
Notes de fond: vanille, ambre, musc blanc et patchouli
Prix: 33$
Amandine Pierre-Louis, #38: Chance de Chanel
Notes de tête: poivre rose
Notes de cœur: jasmin et iris
Notes de fond: patchouli, musc et vanille.
Prix: 171$
Noémi Paquin, #7: Dylan Purple de Versace
Notes de tête: poire, bergamote et orange amère
Notes de cœur: freesia, Pomarose et Mahonial
Notes de fond: ambroxan, Iso E Super, cèdre de Virginie, Sylkolide et belambra
Prix: 189$
Anne-Marie Laroche, #22: Libre d'Yves Saint Laurent
Notes de tête: lavande, mandarine, cassis et petitgrain
Notes de cœur: lavande, fleur d’oranger et jasmin
Notes de fond: vanille de Madagascar, musc, cèdre et ambre gris
Prix: 175$
Chloe Minas, #15: Guess by Marciano de Guess
Notes de tête: curaçao, cardamome, carambole et pamplemousse
Notes de cœur: chèvrefeuille, jasmin et pivoine
Notes de fond: vanille, musc et notes boisées
Prix: 42$
Anne-Valérie Seto, #6: Donna Born in Roma de Valentino
Notes de tête: cassis, poivre rose et bergamote
Notes de cœur: jasmin, jasmin sambac et thé au jasmin
Notes de fond: vanille Bourbon, cashmeran et bois de gaïac
Prix: 125$