20 soins capillaires aux parfums de vacances

Nos petits pots nous font voyager sans avoir à nous déplacer et nous permettent de bénéficier des richesses naturelles qu’on retrouve sur la planète au plus grand bonheur de notre peau et de notre crinière. Il n’y a qu’à penser à l’aloès de la forêt amazonienne, à l’argile des collines de l’Ombrie, en Italie, au sel de la mer Morte et tutti quanti. Tandis qu’on doit rester «scotchée» en sol canadien encore un moment et qu’on ne sait pas quand on va pouvoir monter à bord d’un avion à nouveau, on en profite pour prendre soin de nos tifs qui n’en seront pas moins surmenés cet été. C’est que les rayons UVA et UVB, le chlore de la piscine, le vent et l’humidité font la vie dure à notre chevelure, d’où la nécessité d’en prendre bien soin.

D’abord, on s’assure de choisir des produits qui conviennent à notre type de chevelure – fine, bouclée, colorée, etc. – et qui sont composés d’ingrédients naturels et nourrissants, comme du beurre de karité, de l’huile d’argan, de la noix de coco, etc. On pense aussi à appliquer chaque semaine un masque hydratant sur nos pointes afin de réparer nos fibres capillaires et de les raviver. Puis, on essaie de mettre le sèche-cheveux de côté, autant que possible, et de miser sur des produits stylisants qui ne nécessitent pas l’utilisation d’un fer à lisser ou à boucler. Cela permet à nos cheveux de les laisser sécher librement – et de s’habituer à leur tenue naturelle – tout en leur donnant une pause bien méritée de la chaleur thermique. On peut aussi exfolier notre scalp chaque semaine afin de retirer les résidus de produits capillaires qui s’accumulent sur le cuir chevelu avec le temps ou le débarrasser du sable qui peut s’y loger après une longue journée de baignade au lac. Enfin, lors d’une sortie à l’extérieur, on ne manque pas de bien protéger nos cheveux du soleil en portant un chapeau et en les vaporisant de brume thermoprotectrice.

On veut donc s’adonner à un rituel beauté qui permettra à nos cheveux de retrouver leur brillance et leur souplesse, et de favoriser leur pousse toute la saison estivale durant. Et quand ces soins capillaires sentent bon le voyage, la mer et le soleil, c’est encore plus enivrant.