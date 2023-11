Il y a des calendriers de l’Avent pour tous les goûts, mais on affectionne particulièrement ceux qui sont créés par nos marques beauté préférées. Des fragrances de luxe aux bombes pour le bain, en passant par les produits de maquillage tendance et les soins de la peau cultes, cette année, l’offre est tout sauf décevante. Les dernières semaines de l’année peuvent être chaotiques pour le moins, mais déballer un produit de beauté de format mini ou régulier chaque jour aide décidément à ajouter une dose de plaisir au quotidien. On a rassemblé 20 calendriers de l’Avent beauté – c’est le moment de se gâter!