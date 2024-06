11 nouvelles crèmes solaires pour se protéger des UV

Les écrans solaires ont fait du chemin depuis l’époque où on avait affaire majoritairement à des crèmes épaisses et difficiles à étendre, qui laissaient un fini gras sur la peau. Et par chance! Car on sait aujourd’hui que se protéger des rayons UV est non seulement d’une importance monumentale en matière de prévention de cancers de la peau, mais aussi pour esquiver les coups de soleil et le vieillissement cutané prématuré.

Pourquoi est-il aussi important de porter une protection solaire?

On l’a déjà entendu souvent : se protéger des UV – en recherchant l’ombre, en se couvrant et en appliquant régulièrement un écran solaire – aide à prévenir les cancers de la peau, mais aussi à minimiser la détérioration du collagène dans notre pelure (élément qui contribue à son élasticité) et la formation de taches pigmentaires et de rides. Bien qu’il soit recommandé de porter de la crème solaire à longueur d’année (même lorsqu’il neige, qu’il pleut ou qu’il fait gris!), il est normal qu’on doive redoubler d’efforts au printemps et en été. Pourquoi? Simplement, car le soleil devient plus fort à ce moment de l’année et les journées allongent. Ainsi, les rayons UV sont présents plus longtemps chaque jour et le mercure monte, nous portant à nous habiller de manière plus légère et à dévoiler davantage notre peau.

Des produits qui répondent à tous les besoins

Si dans le passé, les textures et les finis agréables n’étaient pas toujours au rendez-vous, de nos jours, il existe réellement un soin solaire qui réponde à tous les besoins et tous les goûts. Et l’offre s’améliore continuellement! Filtres minéraux pour les peaux plus sensibles, écrans chimiques complètement invisibles une fois appliqués, formules agréablement parfumées ou totalement inodores, textures de gel, de sérum, de lait, de crème ou formats de bâton facilitant la réapplication : il suffit de dénicher l’option qui offre une protection à large spectre (qui pallie les UVA et UVB) et qui nous donnera envie de l’appliquer et de la réappliquer (toutes les deux heures, idéalement).

Une tendance de plus en plus présente : les formules ultrafluides dont la galénique et les ingrédients rappellent nos sérums préférés (qu’on applique toutefois à la fin de notre routine de soins de la peau, comme n’importe quel autre écran solaire) et les produits de maquillage au FPS intégré, qui nous permettent de bonifier encore plus notre protection.

Sans plus tarder, voici 11 nouveaux produits solaires lancés cette année, aux textures, filtres UV et formats variés. Bonne découverte!