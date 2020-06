Cette entreprise canadienne spécialisée dans les produits naturels a lancé dans le contexte de la crise du COVID-19 un désinfectant 100% naturel et non toxique, homologuée par Santé Canada. Il contient 70% d’alcool d’origine végétale, de l’éthanol, est exempt d’antiviraux nocifs ou agressifs pour la peau, est enrichi de glycérine d’origine végétale (propriétés apaisantes et adoucissantes), et sent un doux parfum de lavande, d’orange et de menthe provenant d’extraits d’huiles essentielles bios du Québec.

7,99$ les 90ml greenbeaver.com