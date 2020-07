Ce nouveau déo en poudre se saupoudre sur les aisselles et sent bon toute la journée, même si on transpire abondamment. S’ajoutent aux huiles essentielles de menthe verte, de bois de santal et de néroli une touche de poudre de menthe poivrée et des cristaux de menthol. Fraîcheur assurée!

Prix : 11,95 $ lush.ca