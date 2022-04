Beauté

Plus que jamais, les marques ont en tête l’impact que leurs produits ont sur l’environnement, et tiennent compte de cette empreinte dans l’élaboration de leurs produits — au plus grand bonheur des consommateurs souhaitant adopter des habitudes de vie plus vertes. Voici sept d’entre elles qui révolutionnent l’industrie de la beauté pour le mieux, chacune à leur façon.