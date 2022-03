Semaine 01 —Barre haut de corps

Qu’est-ce que le barre?

Le barre est un entraînement inspiré du ballet qui fusionne Pilates et renforcement musculaire. Il sollicite tous les petits muscles profonds souvent oubliés, afin d’aider le corps à avoir une stature tonique et longue. Le barre sculpte et renforce la musculature par le biais de répétitions élevées et de petites pulsations qui créent une sensation de shake and burn. Alors que le fitness travaille souvent la contraction des muscles, le barre — un peu comme le Pilates — vise un renforcement par l’élongation.

Description de la séance :

Un entraînement musculaire dans lequel nous travaillerons particulièrement l’engagement abdominal, la force des épaules et des pectoraux ainsi qu’un grand oublié; le dos. Tous les exercices sont faits avec le poids du corps seulement, donc sans accessoire.

Niveau : multi

Liste de lecture suggérée :