Semaine 06 — Barre bas de corps



Description de la séance:

Une courte séance qui vise à travailler majoritairement les fessiers et les cuisses, et ce, à l’intérieur comme à l’extérieur. À l’aide de plusieurs répétitions et de « pulsations », on sent rapidement l’effet de « brulure » tant apprécié des classes de barre!

Niveau: Multi

Durée de la séance: 14 minutes