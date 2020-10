Organisée par PROCURE – organisme de bienfaisance dans la lutte contre le cancer de la prostate, la campagne Nœudvembre propose cette année une dizaine de nouveaux ambassadeurs dont Jay Du Temps, Magalie Lépine-Blondeau, Marc Bergevin, Jennifer Abel et Michel Bergeron. D’anciens ambassadeurs tels que Sabrina Cournoyer, Ève-Marie Lortie, les sœurs Dufour-Lapointe et Sébastien Benoît prêtent de nouveaux leurs voix à la campagne.

« Cette 7e édition de Nœudvembre est unique et touchante pour PROCURE puisque nous rendons hommage à notre grand ami Jean Pagé qui nous a quitté l’an dernier suite à un long combat contre le cancer de la prostate, » souligne Laurent Proulx, président directeur général de PROCURE. « Je me sens privilégié d’avoir eu Jean comme ami et collaborateur dans ce projet de vie qu’est PROCURE. Nous n’en serions pas ici aujourd’hui si ce n’était pas de ses 15 années de dévouement et de courage. Son implication et ses mots sans tabou ont su [rassuré] les hommes ce pourquoi il était important de les partager au plus grand nombre en les inscrivant sur le mouchoir de poche. À Jean ! »

La nouveauté cette année? Une gamme de produits dérivés incluant un mouchoir de poche et un coffret de 4 nœuds papillon signés Philippe Dubuc en hommage à Jean Pagé, ainsi que trois collaborations exclusives avec des designers d’ici. Ces collaborations comprennent un étui de cellulaire KaseMe désigné par l’athlète olympique Jennifer Abel, un ensemble de sacs réutilisables « marché écolo » Dans le sac en collaboration avec l’animatrice Sabrina Cournoyer et un bandeau torsadé en velours rose co-créé avec Maxime, Chloé et Justine Dufour-Lapointe et Gibou.

Les nœuds papillon ainsi que tous les produits de la campagne — mouchoirs de poche, coffret édition limité Jean Pagé, nœuds exclusifs et produits dérivés — sont en vente dès maintenant à noeudvembre.ca.

Découvrez tous les ambassadeurs de la campagne Noeudvembre 2020