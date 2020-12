Avec les gyms et autres salles de sport qui ont mis la clé sous la porte depuis octobre, on est plusieurs à s’ennuyer de notre exutoire préféré. Bonne nouvelle pour les fans de spinning: le studio de cardiovélo SPINCO a collaboré avec la marque de produits de conditionnement physique Echelon afin de créer le Podium. Au menu? Un vélo d’entraînement pour la maison à la fine pointe de la technologie, avec un écran tactile de 22 pouces, 32 niveaux de résistance à commande électronique et une esthétique léchée, en plus de contenus exclusifs bilingues entièrement conçus par l’équipe d’instructeurs des 18 studios SPINCO à travers le pays.

«C’est en pensant à nos cyclistes passionnés que notre vélo a été créé, dit Michelle August, fondatrice de SPINCO. Quand on met le pied dans un studio SPINCO, un sentiment inexplicable s’empare de nous. C’est cette sensation que nous avons tenté de reproduire à la maison, grâce à la création de contenu personnalisé pour nos cyclistes. Nous croyons que le résultat de nos efforts est un vélo fidèle à notre marque qui sera un ajout exceptionnel à notre programmation en studio.»

En cette période difficile, où on doit faire preuve d’un maximum de résilience, la possibilité de donner de l’amour à notre bien-être physique et mental en renouant avec notre sport préféré est plus que la bienvenue !

C’est aussi une occasion pour SPINCO de redonner à la communauté, puisqu’un pourcentage des profits de chaque vélo vendu sera remis à différentes fondations, dont la Fondation Baycrest, L’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald et Montreal en Action.

Il est possible de s’inscrire sur la liste d’attente dès aujourd’hui sur le site spincopodium.com pour se procurer le vélo SPINCO au prix de 1999 $.