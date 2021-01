Cette année encore le Sommet Expo Yoga & Bien-Être proposera 30 ateliers 100% virtuels avec une trentaine d’invités internationaux et québécois qui discuteront de sujets inspirants.

Ces professionnels du bien-être aborderont des sujets variés comme le yoga, la respiration, la méditation, la pleine conscience, l’ayurveda ou encore la spiritualité, l’expérience musicale et bien d’autres. De quoi ravir vos corps et vos esprits en ces temps de confinement!

Parmi le panel d’invités, vous pourrez retrouver Geneviève Plante (fondatrice du blogue culinaire Vert Couleur Persil) qui partagera ses astuces pour manger santé et gourmand. Cynthia Marc-Aurèle parlera elle d’Ayurveda, cette médecine traditionnelle originaire de l’Inde. Vous pourrez revoir Maxime Morin et Madeleine Arcand (fondatrice de la marque Rose Buddha) qui aborderont respectivement les thèmes: Comment se défaire de la culpabilité et le slow-living. Vous pourrez enfin suivre des cours de yoga vinyasa avec Eve Guilbert (influenceuse lifestyle et yoga) ainsi qu’avec Abeille Gélinas (DJ et animatrice québécoise) ou encore Ima.