Le 18 février prochain à 19h30, ELLE Québec présentera la Soirée Causerie virtuelle « Embrasser la différence en bien-être » incluse dans Le Sommet Expo Yoga & bien-être.

Les intervenantes en bien-être aborderont la diversité des corps et l’entrepreneuriat dans l’industrie du bien-être, ils partageront des initiatives qui ont un impact dans leur propre communauté et discuteront de l’importance de mettre en valeur la différence de tous et chacun dans les studios de yoga et entreprises/espaces de bien-être.