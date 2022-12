En 2011, quand j’ai ouvert le bar Royal Phoenix, un pilier de la vie nocturne queer montréalaise, je m’étais engagée à créer un espace qui rapprocherait les gens. À l’époque, j’étais très investie en tant que coach d’une équipe féminine de roller derby et je voulais offrir à mes joueuses un endroit où elles se sentiraient en sécurité et bien dans leur peau.

Pendant cette période, j’ai pris une décision que bien des gens de mon entourage ont jugée radicale: celle d’arrêter de boire. Bien que concilier mon statut de propriétaire de bar et celui d’athlète ne m’ait jamais posé problème, c’est comme si ça les avait choqués. Ils s’entendaient pour dire que j’aurais de la difficulté à renoncer à l’alcool dans un environnement où l’alcool était omniprésent. La sobriété était presque perçue comme un non-sens.

De nos jours, on remarque que les jeunes générations qui arrivent à l’âge légal de boire ont fortement tendance à modérer leur consommation. Les mocktails, tout comme les bières, les vins et les spiritueux sans alcool, se retrouvent de plus en plus souvent sur les menus des bars et des restaurants, marquant l’avènement d’une nouvelle ère. Mais le paysage était bien différent il y a plus de 10 ans.

Il n’en demeure pas moins que l’alcool nous est encore proposé dans pratiquement tous les contextes. Les normes sociales et culturelles ont la vie dure! Or, choisir volontairement de ne pas boire ne veut pas nécessairement dire qu’on est alcoolique ou toxicomane. Personnellement, cette décision n’était pas à la suite d’un quelconque traumatisme antérieur. En tant qu’athlète et entraîneuse, j’ai toujours fait attention à ce que je consommais sur le plan nutritionnel. J’en étais arrivée à un point où boire de l’alcool ne correspondait plus à mon mode de vie, qui devenait plus sain d’année en année. Je me suis aussi rendu compte que j’aimais la clarté et la présence d’esprit que m’assurait la sobriété. Je n’avais pas besoin d’alcool pour m’amuser et décompresser. En fait, après avoir quitté le Royal Phoenix, j’ai réalisé que ce que j’avais le plus apprécié, c’était l’atmosphère et l’énergie qui régnaient dans cet espace que nous avions mis tant de cœur à bâtir. En tant qu’entraîneuse, je veille maintenant à ce que ça fasse partie intégrante des séances avec ma clientèle.