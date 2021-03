Heureux mélange de ski et de randonnée cette activité, aussi appelée randonnée alpine, permet de profiter des joies de l’hiver et des premières belle journées printanières au grand air.

Le principe? Se munir de peaux de phoque synthétiques que l’on fixe à nos skis de randonnée pour gravir la montagne et les retirer une fois le sommet atteint pour dévaler les pistes. Les peaux synthétiques fixées sous les skis permettent à ces derniers d’adhérer à la neige afin de ne pas glisser lors de l’ascension. Simple, agréable et exigeant!

Pour les amoureux d’activité physique et de nature

On profite de l’ascension, souvent en sentier, pour respirer à pleins poumons et pour être à l’écoute de la nature. Une fois au sommet, les fanatiques de poudreuse se feront une joie de dévaler des pentes non skiées, non damées et non travaillées. Paysages et sensations sont au rendez-vous!

Demandant un effort physique modéré à intense, ce sport permet à la fois de rester actif et de garder la forme tout au long de l’hiver jusqu’au début du printemps.

Les vêtements idéaux

Puisqu’il s’agit d’une pratique assez exigeante et que la température du corps variera considérablement entre la montée et la descente, il est important d’être équipé de vêtements adéquats et de bonnes couches de base. Le truc: superposer différents types de vêtements – allô le layering – et prévoir un isolant pour la descente. Voici quelques indispensables pour rester au chaud et au sec toute au long de l’activité.