Tout comme janvier, septembre s’accompagne d’un vent de renouveau. En accord avec le passage des saisons et à l’instar des arbres qui se dépouillent de leur verdure, on ressent un besoin pressant de repenser notre mode de vie et de faire peau neuve. On se lance des défis personnels, on tente des expériences inédites, on fonce tête baissée en redoublant de détermination. Impossible de résister à cette frénésie collective qui nous cerne totalement. À bord du TGV des médias sociaux, on voit défiler le paysage: unetelle a enfanté; untel a changé d’emploi; l’autre a fondé une nouvelle entreprise. Mais, immanquablement, on se dit que ce tourbillon d’activités nous étourdit plus qu’autre chose.

Cette agitation continuelle est l’une des principales raisons qui m’ont poussée à développer ma propre approche en matière de mieux-être. J’ai constaté que les gens avaient de plus en plus de mal à suivre le rythme effréné de leur vie. Ils ne parvenaient pas à atteindre un équilibre – ou à le maintenir. J’étais déterminée à trouver une solution sur mesure qui les aiderait à apporter les changements qu’il fallait et au bon endroit.