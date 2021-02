Beauté

Bien sûr, on connaît les effets nocifs des rayons ultraviolets sur notre épiderme. Mais saviez-vous que d’autres types de faisceaux lumineux peuvent être plus que bénéfiques lorsqu’ils sont employés dans un environnement contrôlé? Et si on les incorporait à notre routine de soins? Traitements de beauté en institut et appareils à utiliser à la maison: quels sont les pouvoirs de la luminothérapie en beauté, et qui peut en bénéficier? On fait le tour de la question.