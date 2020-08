Le port du masque causerait des boutons. C’est en tout cas ce que certains médias étrangers spécialisés assurent. Alors que le port du masque est devenu obligatoire dans les transports en commun, nombreuses sont celles à craindre un retour d’acné.

Aux États-Unis, on parle même de « maskne » (comprendre masque + acné). Interrogée par le site anglais « Glamour », Lucy Xu, spécialiste de la peau et fondatrice de la clinique Laser Skin à Londres, apporte quelques précisions. « Ce n’est pas un secret pour personne, le confinement a fait des ravages sur notre peau. La friction du masque peut provoquer des irritations mais également favoriser l’apparition d’acné autour des joues et du menton », explique-t-elle.

Le Dr Nadine Pomarède, dermatologue au DermoMedicalCenter à Paris n’est pas du même avis. « Le masque ne peut pas être source de tous les maux : une poussée d’acné, de rosacé ou dermite séborrhéique (plaques rouges) ne peuvent être imputées au port du masque », nous explique-t-elle. Selon la spécialiste, le masque est en réalité source d’irritations. « Les frottements des élastiques sur les joues, mais aussi au-dessus des oreilles, l’arête du nez peuvent provoquer des irritations, rougeurs, voire des démangeaisons ou de petites blessures », admet Nadine Pomarède.

Bien choisir son masque

Pour éviter ce phénomène, il est important de bien choisir son masque. On veille à ce qu’il soit adapté à sa morphologie. « Il ne doit pas être trop serré afin de ne pas blesser la peau : si le masque chirurgical irrite l’épiderme, optez pour un masque en tissu », conseille la dermatologue.

À la maison, le masque (en tissu) doit être lavé régulièrement. « On le porte uniquement lorsque c’est nécessaire », conclut Nadine Pomarède. Attention, l’apparition de boutons n’est pas une excuse valable pour ne plus porter son masque. Rappelons, que le port du masque reste l’un des premiers gestes barrières contre la propagation de la Covid-19.

On adopte une nouvelle routine de soins

Si les boutons persistent, on modifie sa routine de soin. On opte pour un produit nettoyant formulé pour les peaux présentant des imperfections. Le matin, on applique toujours un soin hydratant à texture légère. Les peaux plus grasses peuvent s’orienter vers un soin sébo-régulateur ou renfermant des actifs qui aident à lutter contre l’installation des microkystes.

Côté maquillage, Nadine Pomarède ne s’y oppose pas. « Le maquillage avec un fond de teint ou un correcteur de teint est possible dans des gammes spécifiquement formulées pour les peaux à imperfections », explique-t-elle. Le soir, l’application d’une crème hydratante n’est pas optionnelle tient à souligner la dermatologue. Une peau bien hydratée résiste mieux aux agressions ou aux irritations.

Cet article est d’abord paru sur elle.fr

Lire aussi

35 masques en tissu conçus au Québec

7 choses à savoir sur l’acné adulte

Acné adulte: 10 produits ciblés pour passer à l’action

COVID-19: 3 façons de fabriquer un masque en tissu maison