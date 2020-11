L’entreprise québécoise La Clinique Virtuelle lance une couverture pour réduire l’anxiété

En ces temps compliqués, nous avons tous besoin d’un peu de réconfort. Pour cela, quoi de mieux que de se lover sous une bonne couette? L’entreprise québécoise La Clinique Virtuelle vient de lancer une couverture apaisante, qui aide à lutter contre l’anxiété et les troubles du sommeil. Cette méthode de plus en plus en vogue, notamment dans le milieu médical, est basée sur la thérapie pondérée. Le concept? La couverture fonctionne en stimulant des points de pression profonde du corps et augmente ainsi les niveaux de sérotonine et de mélatonine dans le corps, favorisant ainsi la détente et le sommeil profond. «La couverture pondérée procure un effet réconfortant immédiat et aide à détendre le système nerveux en simulant l’action d’être tenu ou d’être entouré. L’utilisation de la couverture amène un sentiment de sécurité et nous plonge rapidement dans un état de relaxation bienveillant», explique Carolyn Brousseau, la créatrice de La Clinique Virtuelle.

Mais ce n’est pas tout! D’après les recherches, les vertus de la couverture pondérée sont nombreuses. Elle permettrait d’aider à la concentration pour le TDAH, d’apaiser les gens vivant dans le spectre de l’autisme et de soulager la douleur corporelle causée par la fibromyalgie. La Clinique Virtuelle a créé trois formats de couvertures pondérées: une petite (48×72 pouces), une large (60×80 pouces) et une extra large (90×90 pouces). Chaque format est également disponible en plusieurs poids: 10, 15 et 20 livres, pour s’adapter aux besoins de chacun. La Clinique Virtuelle recommande d’ailleurs de choisir une couverture représentant 10 % de son poids. Voilà l’objet qui manquait à nos futures longues soirées d’hiver!

La couverture pondérée est disponible sur le site internet de La Clinique Virtuelle, à partir de 230 $.

