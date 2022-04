Se donner le droit d’éteindre son cellulaire, de se relaxer et de faire le vide, on en rêve. Pour se motiver à déconnecter pour vrai, direction le Scandinave Spa. Lieu de détente par excellence depuis plus de 20 ans, ses deux localisations d’ici sont les seuls spas au Québec qui depuis le premier jour ont compris l’importance de laisser les appareils électroniques de côté. Autrement dit, on enfile un peignoir, on laisse ses gadgets dans un casier, on profite des bains scandinaves et d’un massage, et hop! on re-la-xe.

Les avantages de fermer nos écrans

On est un peu angoissée à l’idée de nous séparer de notre cellulaire adoré? Ces bienfaits devraient convaincre les plus endurcies.

On le sait, et le Scandinave Spa le sait: éteindre nos appareils électroniques permet de mieux apprécier le moment présent. De ne pas être surstimulée par les écrans… et d’être apaisée par leur absence. L’esprit libre, on remarque les petits plaisirs de la vie: la chaleur réconfortante du sauna contre notre peau, ou le parfum résineux des conifères qui nous entourent.

Il a aussi été prouvé qu’en «déconnectant» des écrans, on «connecte» mieux avec les gens autour de nous. Bien sûr, le silence prime au spa, mais si on est accompagnée, le simple fait d’être mentalement disponible crée une proximité avec l’autre et favorise une expérience plus vraie et authentique.

On jette en moyenne 100 coups d’œil par jour à notre cellulaire. Pourquoi ne pas réduire ce nombre de moitié ET se la couler douce en se faisant masser?