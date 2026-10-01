Dans l’univers du bien-être, aucun sujet n’a autant capté l’attention que la santé digestive, car le microbiote est lié à environ 70 % de notre système immunitaire et que les effets de cet écosystème complexe vont bien au-delà de la digestion. Mais à force d’entendre parler de flore intestinale, de son équilibre, de son déséquilibre (dysbiose) – sans compter les noms de bactéries impossibles à prononcer! –, on ne sait plus trop ce qu’il faut faire pour maintenir cet écosystème en bonne santé.

Justement, le yogourt probiotique Activia, un aliment dont l’efficacité est prouvée par la science, est sur le point de passer à un tout autre niveau. Vous connaissez peut-être déjà les produits de cette marque. Ce mois-ci, Activia, le yogourt probiotique nº 1 recommandé par les médecins*, entre dans une ère qui va changer la donne en matière de santé digestive. Sa toute nouvelle recette signature vient d’arriver sur le marché, et franchement, on pense que c’est la meilleure à ce jour.