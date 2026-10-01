Dans l’univers du bien-être, aucun sujet n’a autant capté l’attention que la santé digestive, car le microbiote est lié à environ 70 % de notre système immunitaire et que les effets de cet écosystème complexe vont bien au-delà de la digestion. Mais à force d’entendre parler de flore intestinale, de son équilibre, de son déséquilibre (dysbiose) – sans compter les noms de bactéries impossibles à prononcer! –, on ne sait plus trop ce qu’il faut faire pour maintenir cet écosystème en bonne santé.

Justement, le yogourt probiotique Activia, un aliment dont l’efficacité est prouvée par la science, est sur le point de passer à un tout autre niveau. Vous connaissez peut-être déjà les produits de cette marque. Ce mois-ci, Activia, le yogourt probiotique nº 1 recommandé par les médecins*, entre dans une ère qui va changer la donne en matière de santé digestive. Sa toute nouvelle recette signature vient d’arriver sur le marché, et franchement, on pense que c’est la meilleure à ce jour.

La formule à triple action de cette recette, préparée avec du lait 100 % canadien, contribue à la santé digestive au quotidien. D’abord et avant tout, elle contient des milliards de probiotiques actifs** sélectionnés pour soutenir la santé de la flore intestinale. Enrichie de nutriments essentiels, comme les vitamines A et D, elle participe aussi au fonctionnement normal du système immunitaire***.

Cette recette se démarque autant par ce qu’elle comprend que par ce qu’elle ne contient pas. En effet, Activia a remplacé la gélatine par de la pectine d’origine végétale, et la formule renferme maintenant 9 g de sucre par portion de 100 g: chaque cuillerée nous offre exactement ce dont on a besoin.

Mais un aliment fonctionnel axé sur la santé, ça doit aussi être bon. Le yogourt Activia est une façon simple (et délicieuse) de prendre soin de sa santé digestive ce qui peut du même coup influer sur notre bien-être au quotidien. On en fait la vedette d’un bol déjeuner, auquel on ajoute des petits fruits, des flocons de noix de coco, du beurre d’amande et des graines de chia; ou on lui donne une touche salée en l’utilisant comme base épicée dans un bol de pois chiches croustillants qu’on garnit de légumes rôtis.

* Marque d’aliments et de boissons probiotiques nº 1 recommandée par les médecins de famille, selon une étude à l’aveugle menée en 2024 auprès d’un échantillon représentatif de médecins de famille. Les résultats étaient statistiquement significatifs, avec un intervalle de confiance de 95 %. 

** Activia contient, par portion, plus de 10⁹ UFC de Bifidobacterium lactis, un probiotique contribuant à la santé de la flore intestinale. 

*** Activia contient de la vitamine A qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

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