Avez-vous grandi en croyant que la silhouette la plus désirable était fine et gracieuse, digne d’une ballerine? Avez-vous toujours évité les poids lourds de peur de vous transformer en Hulk? Eh bien, il est peut-être temps de repenser votre rapport aux muscles.

Depuis belle lurette, on enseigne aux femmes que le cardio est roi, que chaque calorie doit être comptée et que le but ultime est d’être mince, ferme et tonique, mais jamais trop musclée. Il ne faudrait surtout pas qu’une femme soit forte, n’est-ce pas?

On nous a conditionnées à associer la beauté à un corps frêle et fragile. (Et cette injonction ne semble pas près de disparaître à l’ère d’Ozempic.) Pourtant, il est prouvé que la musculation procure une foule de bienfaits aux femmes: elle aide notamment à prévenir l’ostéoporose, à protéger les articulations et à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. (Précisons aussi qu’il est pratiquement impossible de devenir «hypermusclée» par accident, mais on y reviendra.) Plus important encore, de nouvelles études révèlent qu’avoir des muscles forts pourrait carrément prolonger notre espérance de vie.