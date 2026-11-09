Avez-vous grandi en croyant que la silhouette la plus désirable était fine et gracieuse, digne d’une ballerine? Avez-vous toujours évité les poids lourds de peur de vous transformer en Hulk? Eh bien, il est peut-être temps de repenser votre rapport aux muscles.
Depuis belle lurette, on enseigne aux femmes que le cardio est roi, que chaque calorie doit être comptée et que le but ultime est d’être mince, ferme et tonique, mais jamais trop musclée. Il ne faudrait surtout pas qu’une femme soit forte, n’est-ce pas?
On nous a conditionnées à associer la beauté à un corps frêle et fragile. (Et cette injonction ne semble pas près de disparaître à l’ère d’Ozempic.) Pourtant, il est prouvé que la musculation procure une foule de bienfaits aux femmes: elle aide notamment à prévenir l’ostéoporose, à protéger les articulations et à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. (Précisons aussi qu’il est pratiquement impossible de devenir «hypermusclée» par accident, mais on y reviendra.) Plus important encore, de nouvelles études révèlent qu’avoir des muscles forts pourrait carrément prolonger notre espérance de vie.
Comme le résume la Dre Stephanie Estima, «développer sa masse musculaire est la chose la plus importante qu’une femme souhaitant bien vieillir puisse entreprendre». Cette chiropraticienne spécialisée en santé féminine décrit la masse musculaire comme «l’un des principaux indicateurs de santé, d’autonomie plus tard dans la vie et de qualité de vie en vieillissant».
En effet, les données soulignant le rôle crucial des muscles dans la santé des femmes se sont multipliées ces derniers temps. Une étude menée auprès de femmes de plus de 60 ans a conclu en février qu’une plus grande force musculaire était associée à une plus faible mortalité. En juin, une étude qui a suivi 31 540 hommes et 115 834 femmes pendant une période allant jusqu’à 30 ans a révélé que de 90 à 120 minutes de musculation par semaine pourraient nous aider à vivre plus longtemps. Un mois plus tard, une autre étude établissait chez les femmes un lien entre la pratique d’au moins deux heures de musculation par semaine et une diminution de 20 % du risque de développer une maladie cardiovasculaire majeure.
«Le muscle est l’organe de la longévité», affirme la Dre Gabrielle Lyon, médecin de famille formée en sciences nutritionnelles gériatriques. «Le simple fait de contracter les muscles en faisant de l’exercice améliore les fonctions cérébrales et la qualité des tissus du corps, tout en diminuant la résistance à l’insuline. Presque tout s’améliore», explique-t-elle.
En vieillissant, on perd naturellement de la masse musculaire, un phénomène appelé sarcopénie. C’est particulièrement vrai chez les femmes, en raison des changements hormonaux provoqués par la périménopause et la ménopause. La perte musculaire non seulement entraîne un déclin de la santé métabolique et une augmentation du risque de maladies comme les troubles cardiovasculaires et le diabète, mais elle nous rend aussi plus vulnérables aux blessures.
«Sans masse musculaire, on risque plus de se faire mal. Et lorsqu’une blessure survient, les chances de guérison sont moins bonnes ou le rétablissement est beaucoup plus lent que chez une personne qui possède une bonne masse musculaire», mentionne la Dre Liza Egbogah, ostéopathe et chiropraticienne. Le risque accru d’ostéoporose chez les femmes vient amplifier le problème. Cette maladie courante fragilise les os, qui deviennent plus cassants et beaucoup plus susceptibles de se fracturer à la suite d’une petite chute, en se penchant ou même en toussant. «Quand on soulève des poids, on impose une charge aux os, ce qui augmente leur densité», signale la Dre Egbogah.
«Développer sa masse musculaire est la chose la plus importante qu’une femme souhaitant bien vieillir puisse entreprendre.»
Alors, quand devrait-on s’y mettre? «Je dis toujours que le meilleur moment pour commencer à s’entraîner, c’était il y a 10 ans, mais que le deuxième meilleur moment, c’est aujourd’hui, répond la Dre Estima. Ce qui est extraordinaire avec le corps humain, c’est qu’il s’adapte à toutes les exigences qu’on lui impose.» Elle a déjà eu une patiente de 94 ans qui avait commencé à soulever des poids dans la quatre-vingtaine.
Denise Kirtley, elle, a complètement revu son mode de vie en 2020, à 49 ans. À l’époque, elle était prédiabétique et souffrait de douleurs aux genoux. Puis, un jour, elle a constaté que ses alliances ne lui faisaient plus en raison d’une prise de poids. Ça lui a servi d’électrochoc. Elle suivait sur Instagram des femmes qui avaient transformé leur vie grâce à la musculation et a décidé de tenter sa chance. «J’ai commencé à soulever des poids dans ma chambre d’amis avec un vieux jeu d’haltères que mon père m’avait donné. Je ne savais pas du tout ce que je faisais!»
Elle s’est mise à documenter son parcours de remise en forme sur les réseaux sociaux et a fini par rassembler une communauté considérable. Elle a même participé à sa première compétition de culturisme à 52 ans, seulement 27 mois après avoir commencé la musculation.
Aujourd’hui âgée de 55 ans, elle a un conseil à donner à celles qui songent à suivre ses pas : allez-y… maintenant! «Beaucoup de femmes attendent le moment parfait: “Je vais le faire quand mes enfants seront grands ou après les rénovations ou après les vacances d’été…” Il faut simplement se lancer.»
Pas besoin de s’abonner à un gym haut de gamme pour le faire, mais il peut être judicieux de demander conseil à un professionnel. «Si on a les moyens de s’offrir d’une à trois séances avec un entraîneur capable de bâtir un programme et de nous montrer comment l’exécuter, ça peut être absolument inestimable», souligne la Dre Estima.
Si ce n’est pas dans notre budget, elle nous suggère de nous tourner vers des ressources gratuites comme YouTube et fournit un conseil étonnant: même si ça semble un peu ridicule, on se filme. «La vidéo peut devenir notre miroir. On la regarde ensuite pour vérifier notre alignement.» Si personne ne peut nous corriger en personne, ces images nous aideront à faire les ajustements nécessaires et à prévenir les blessures.
Côté fréquence, on vise au moins deux entraînements complets par semaine, en misant sur des exercices composés qui sollicitent plusieurs muscles à la fois, comme les squats, les fentes et les soulevés de terre. «On doit entraîner les muscles servant aux mouvements utiles dans la vie de tous les jours, précise la Dre Lyon. On veut être capable de transporter de lourds sacs d’épicerie et de marcher avec eux, de s’asseoir par terre, puis de se relever, et d’avoir assez de force pour soulever quelque chose au-dessus de sa tête.»
Est-ce que ça veut dire qu’on doit annuler notre forfait de séances de pilates? Pas exactement. «On peut faire du pilates, du yoga, du Spinning, tout ce qu’on veut, mais on doit quand même soulever des charges lourdes», insiste la Dre Egbogah.
Et cette peur de se réveiller soudainement avec le physique d’Arnold à l’époque de ses titres de Monsieur Univers? Elle est dépassée et sans fondement, disent les spécialistes. «La plupart des femmes n’ont ni la capacité génétique ni l’environnement hormonal nécessaires pour développer naturellement une quantité extraordinaire de muscles», mentionne la Dre Estima. «Même si une femme consommait suffisamment de protéines, dormait huit heures par nuit et ne vivait aucun stress, gagner de la masse musculaire demeurerait extrêmement difficile», ajoute la Dre Lyon. Il serait peut-être plus pertinent de chercher à comprendre pourquoi autant de femmes ont peur d’avoir des muscles visibles.
La Dre Estima, qui a grandi dans les années 1990, à une époque qui louangeait la restriction, encourage les femmes à revoir leur désir de rapetisser. «On nous a toujours dit que notre valeur dépendait du chiffre sur la balance et de la taille de nos vêtements, souligne-t-elle. On doit davantage se concentrer sur ce qu’on peut bâtir plutôt que sur ce qu’on peut perdre, puisque se bâtir des muscles se traduit par une meilleure qualité de vie à long terme.»
Denise Kirtley peut en témoigner. «L’idéal transmis à ma génération, c’était Jane Fonda, des heures interminables de cardio et une alimentation limitée à 1200 calories par jour, raconte-t-elle. Disons que ce n’était pas le bon message.» Depuis qu’elle soulève des poids, cette quinquagénaire se sent plus forte que jamais et mieux équipée pour profiter pleinement de la vie.