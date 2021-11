Pour cette 8e édition, Nœudvembre invite les Canadiens à lutter contre le cancer de la prostate et le cancer testiculaire en se procurant le nœud papillon conçu par le créateur Philippe Dubuc. En s’appuyant sur le partenariat entre PROCURE et Cancer Testiculaire Canada, Nœudvembre est pour la première fois lancée l’échelle nationale.

Parmi les nouveaux ambassadeurs venus soutenir la cause: Pierre-Yves Roy-Desmarais, Erich Preach, Chantal Petitclerc, Benoît Gagnon et Jemmy Echaquan Dubé. Quant à Magalie Lépine-Blondeau, Sabrina Cournoyer, Ève-Marie Lortie, les sœurs Dufour-Lapointe et Sébastien Benoît, entre autres, ils prêtent de nouveau leurs visages et leurs voix à la campagne devant l’objectif de Julie Perreault.